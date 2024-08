Al San Marino l’ex biancorosso Pasa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mette ordine in mezzo al campo il Sanche ieri ha annunciato l’ingaggio di un ex giocatore del Rimini. Si tratta di Simone. Il regista ex Pordenone, Piazzale del Popolo l’ha lasciato la scorsa estate, dopo appena una stagione in maglia a scacchi. Classe ’94, sul Titano ha sottoscritto un contratto annuale. Una lunga carriera tra i prof perche ha collezionato anche quattro presenze in serie A con addosso la maglia dell’Inter. Poi 129 presenze in B e 85 in serie C vestendo, oltre a quella del Rimini, le maglie di Cittadella, Padova, Pordenone e Varese. Dopo un anno di stop, ora il giocatore di Montebelluna è pronto a tornare in pista e sul Titano si è subito messo a disposizione di mister Cascione. Ieri mattina il primo allenamento con i nuovi compagni, sotto gli occhi della proprietà biancazzurra.