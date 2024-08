A Misano l’estate non decolla | Due hotel su dieci sono in crisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Agosto non sta regalando grandi soddisfazioni agli albergatori di, ma non c’è solo questo a preoccupare il presidente di Federalberghi, Massimo Leardini (nella foto). "Il mese non è partito bene", ma è lo sguardo al futuro a preoccupare. Se fino ad oggi i numeri delle presenze ahanno mostrato un andamento in miglioramento tanto da non rimpiangere persino il 2019, il futuro non è roseo, stando alle parole di Leardini. Presidente, chi si deve preoccupare? "Le strutture che siriqualificate stanno tenendo bene sul mercato, e a oggi non stanno subendo la complessa situazione turistica generale a livello italiano. Chi invece non ha riqualificato struttura e servizi, sta soffrendo.in questa condizione una percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento degli alberghi misanesi". Presenze in aumento e strutture che soffrono.