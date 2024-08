Riunione ruoli ATA la Uil Scuola Rua allontanata dalle Forze dell’ordine D’Aprile | Illegittimo Ho interessato Mattarella degli ultimi accadimenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 8 agosto 2024) La UilRua ha cercato di partecipare all'informativa sulle immissioni in ruolo ATA che si è tenuta oggi al Ministero, ma è statadell'ordine. Lo denuncia la Federazione con una nota. "Oggi non è stato permesso al nostro Dirigente sindacale, Pasquale Raimondo, di partecipare a unainformativa presso il MIM. Come se non bastasse, è stato accompagnato all’uscita con l’ausilio delle" spiega il segretario generale Giuseppe D'Aprile. L'articoloATA, la UilRua: “. Ho” .