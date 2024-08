Atletica Dosso | Siamo arrivate scariche Kaddari | Oggi non eravamo brillanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una disamina piena di rammarico, ma molto onesta. La staffetta italiana femminile della 4×100 viene eliminata al primo turno alle Olimpiadi di Parigi 2024, non riuscendo a trovare il crono e la posizione per accedere alla finalissima che domani assegnerà le medaglie. Intervistate da Rai Sport, le quattro frazioniste si sono espresse sulle loro sensazioni, dopo un sesto posto da 43.03. Di seguito le parole di Zaynab, Dalia, Irene Siragusa e Arianna De Masi.: “a Parigi molto piùrispetto al solito. Ognuna di noi ha avuto i suoi problemi: sappiamo quello chee posso dire che nonqueste, in termini cronometric. Dobbiamo guardare al futuro”.: “Sono d’accordo con le parole di Zaynab.stanche: cimeritate la qualifica, manonstati”.