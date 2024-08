Vienna arrestati due sospetti jihadisti | volevano colpire al concerto di Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La polizia austriaca ha arrestato due persone accusate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista in occasione dei concerti previsti per domani e venerdì adella popstar Usa. Lo hanno annunciato proprio le forze dell’ordine locali, spingendo gli organizzatori a cancellare le tre date prevista nella capitale austriaca. Il primo arresto è avvenuto in mattinata. Il direttore generale della Pubblica Sicurezza, Franz Ruf, ha spiegato in conferenza stampa in merito al primo giovane fermato: «È stato arrestato un cittadino austriaco che aveva “giurato fedeltà” al gruppo jihadista Stato Islamico (Isis)». Nello specifico, sono stati citati «atti preparatori incentrati sui concerti di». Secondo quanto spiegato dalle autorità, uno deiterroristiha 19 anni ed è stato fermato nella località di Ternitz.