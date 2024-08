Palmisano fuori forma non basta Stano | niente medaglia nella staffetta di marcia Oro alla Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Italia si era presentata con grandi ambizioni ai nastri di partenza dellamista di, la grande novità del programma di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che ha animato la mattinata sul percorso allestita al Trocadéro all’ombra della Torre Eiffel. Massimoaveva chiuso la 20 km individuale al quarto posto (al rientro dall’infortunio subito in primavera ai Mondiali dia squadre) e Antosi era ritirata nei pressi del tredicesimo chilometro, ma si sperava in uno squillo da parte dei Campioni Olimpici di Tokyo 2020. La coppia azzurra è rimasto in lizza per unafino a metà della frazione conclusiva (si è gareggiato sulla distanza della maratona, ovvero 42,195 km), salvo poi retrocedere e chiudere al sesto posto con il tempo di 2h53:52.