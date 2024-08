Highlights Brasile-Usa 87-122 | basket maschile Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Glie le azioni salienti di-Usa 87-122, match valido per i quarti di finale del tabellonedialle Olimpiadi di. Come ampiamente prevedibile, partita controllata dall’inizio alla fine dagli Stati Uniti, che mandano ben 6 uomini in doppia cifra e firmano il nuovo maggior punteggio di questa edizione a cinque cerchi. Il top scorer è Devin Booker con 18 punti (5/7 da tre), seguito da Anthony Edwards a quota 17. Si ferma a 12 con 9 assist LeBron James, in campo però per soli 16?. Nei verdeoro il migliore è Bruno Caboclo, che ne mette 30, piazzando il secondo trentello consecutivo dopo i 32 contro il Giappone. Di seguito ilcon i migliori momenti della gara.