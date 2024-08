Calciomercato Nico Williams tra Barcellona e Athletic Bilbao | e i catalani non credono al video social

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Accostato aldopo un Europeo da protagonista,potrebbe restare un altro anno all’. A riportarlo è Mundo Deportivo, che aggiunge come lo stesso giocatore abbia realizzato unche il club ha poi postato sui, in cui dice ai tifosi che non vede l’ora di cominciare la nuova stagione. Un filmato che però non convince il, al punto che Tv3 – come riportato da AS – ha spiegato che i blaugrana pensano che il giocatore sia stato “vittima di un inganno, obbligato a registrare ilpoi diffuso sui“. L’emittente della Catalogna ha poi aggiunto che il, nonostante l’acquisto di Dani Olmo, continua a essere intenzionato a ingaggiare anche. Ongi etorri etxera, @willliamsss??ya está en Lezama ??#Club pic.twitter.