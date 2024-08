Artic Race Magnus Cort nella quarta tappa si prende successo di giornata e classifica generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cala il sipario sull’of Norway 2024 con la vittoriadi. Dopo il secondo posto di ieri, oggi l’alfiere della Uno-X Mobility riesce a centrare ilndosi anche la. Per il danese infatti è una doppietta di assoluto spessore, che dà continuità alla buona estate disputata. Sul traguardo di Bodø, arrivato dopo 1,5 km al 7%, è secondo il francese Clément Champoussin (Arkéa – B&B Hotels), mentre terzo arriva lo svizzero Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team). Ottimo l’ottavo posto di Gianluca Brambilla, con il veterano azzurro che è il migliore degli italiani. Una frazione partita tardi e arrivata in pieno orario di cena per le abitudini italiane, che ha sfruttato le infinite ore di luce che ci sono in estate in Scandinavia.