Sinner in campo oggi a Montreal in doppio! Il compagno è una novità | orario e avversari

(Di martedì 6 agosto 2024) Janniktornerà ufficialmente inquest’, dopo le tante situazioni che si sono susseguite. L’ultimo match ufficiale del n.1 del mondo risale infatti ai quarti di finale di Wimbledon e poi la chiacchierata rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La tonsillite la causa del forfait nella rassegna a Cinque Cerchi, in una programmazione che per lui deve essere particolarmente attenta ai minimi particolari per conservare il primato in classifica mondiale e nello stesso tempo essere pronto ai prossimi eventi importanti in calendario. Jannik è aper affrontare il Masters1000 e difendere i 1000 punti del successo dell’anno passato in Canada, seppur in una sede diversa (Toronto).inizierà il proprio percorso nel, per trovare confidenza con ile l’agonismo. L’azzurro giocherà in coppia con il britannico Jack Draper.