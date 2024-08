Quando la Medal Race di Tita Banti alle Olimpiadi | orario esatto combinazioni tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Ruggeroe Caterina Mariannaarrivano allada primi in classifica nella classe Nacra 17 della veladi Parigi 2024: l’ultima regata, quella che assegnerà le medaglie, andrà in scena domani, mercoledì 7 agosto, a partire dore 14.43. Gli azzurri sono già certi, nella peggiore delle ipotesi, del bronzo. All’equipaggio italiano basterà un settimo posto per centrare la medaglia d’oro: sono 14, infatti, i punti di margine sugli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, mentre sono 20 le lunghezze di vantaggio sia sui britannici John Gimson ed Anna Burnet, terzi, sia sui neozelandesi Micah Wilkinson ed Erica Dawson. In altre parole, gli azzurri, evitando di incappare in una squalifica sarebbero certi di conquistare almeno l’argento.