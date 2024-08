LIVE Italia-Olanda 0-0 Olimpiadi pallanuoto femminile in DIRETTA | iniziata la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

4'30" Palo di Bettini, altro espulsione non sfruttata dal Setterosa. 0/2. 5'18" Pareggio immediato di Joustra in superiorità.1-1. 5'32" 1-0 SETTEROSA! Controfuga vincente, Bettini non sbaglia nell'uno contro uno. 5'47" Controfuga dell', miracolo di Banchelli a tu per tu con Van de Kraats. 6'07" Palmieri anticipata al centro. 6'25" Semplice parata di Banchelli su Rogge. 6'56" Le azzurre sprecano la prima superiorità, ribattuta da un difensore la conclusione di Bettini. 7'31" Subito una buona difesa del Setterosa. Il primo sprint è per l'la! 15.35 Lainizierà con un paio di minuti di ritardo. 15.30 Ed ora l'Inno di Mameli. 15.29 Inno nazionale olandese. 15.27 Le squadre fanno il loro ingresso a bordo vasca. 15.25 L'è la bestia nera storica dell', ci ha regalato tanti dispiaceri.