Ciclismo su pista Australia da record del mondo | il quartetto dell’Italia si giocherà il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Italia saluta, da campionessa in carica, la possibilità di cogliere il titolo olimpico in quel di Parigi 2024. L’inseguimento a squadre azzurro al maschile, dopo i fasti di Tokyo, non sarà nella finale a Cinque Cerchi di domani: l’Italia al massimo potrà agguantare la medaglia di. Il primo turno di oggi parla chiaro: gli azzurri, che negli anni sono stati anche primi ale in Europa, non sono più i migliori del globo. Davanti c’è infatti un’veramente devastante: gli oceanici, con Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy e Kelland O’Brien, hanno trovato una gara fenomenale chiusa con il tempo di 3:40.730, nettamente nuovodel(migliorato di oltre un secondo il precedente primato che apparteneva all’Italia).