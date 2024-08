Vitor Roque dall’Inter a un’altra italiana? La preferenza dell’ex obiettivo dei nerazzurri!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024), accostato all’Inter in questa finestra di calciomercato, sarebbe intenzionato a vestire la maglia disquadra. Anche se la trattativa non è per nulla semplice. IL PUNTO –potrebbe approdare in Italia in questa sessione di calciomercato: non all’Inter, che non ha più espresso un interesse concreto per il suo profilo, ma alla Lazio. Il club biancoceleste è al momento la squadra europea più interessata al calciatore brasiliano, tanto da aver già presentato un’offerta per provare a rilevarlo dal Barcellona. I blaugrana non hanno come priorità quella di cederlo a titolo definitivo, ma a causa delle proprie difficoltà finanziarie potrebbero essere indotti ad accettare una tale eventualità.