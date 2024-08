Si tuffa per un bagno poi l’orrore di fronte agli amici | morto a 24 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Domenica 4 agosto 2024, il fiume Adda ha fatto registrare un tragico incidente che ha portato alla morte di un giovane di 24, di origine egiziana, residente a Cassano d’Adda. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00, in un tratto del fiume tra Cassano e Fara Gera d’Adda, dove il giovane si erato per rinfrescarsi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in compagnia di alcuniquando ha deciso di immergersi nelle acque del fiume. >> “Une 15 feriti”. Tragedia sull’autostrada delle vacanze, pullman trafitto dal guardrail Dopo pochi istanti, è stato travolto dalla corrente e ha iniziato a chiedere aiuto, scomparendo alla vista dei suoi compagni. Gli, accortisi del pericolo, hanno immediatamente allertato i soccorsi, che sono giunti sul posto con grande rapidità.