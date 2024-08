Passo del Gavia il lago Bianco salvato | Mai più ruspe in un’area protetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sondrio, 5 agosto 2024 – La battaglia vinta per salvare ilaldelè la dimostrazione che la sensibilità dei cittadini e la battaglia per la tutela del patrimonio ambientale possono fare molto contro progetti anacronistici ed ecomostri e per superare l’idea di uno sfruttamento scellerato delle risorse naturali in un momento in cui i cambiamenti climatici chiedono invece una maggiore consapevolezza. Il bacino che si trova a 2600 metri nel Parco nazionale dello Stelvio era già tutelato a livello europeo come Riserva Tresero Dosso del Vallon, nonché ricompreso nel territorio del Parco dello Stelvio. Riconoscimenti che non erano bastati a fermare le. L’obiettivo era lo sfruttamento delle acque delper alimentare il sistema di innevamento artificiale a servizio delle piste di Santa Caterina Valfurva.