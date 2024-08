Nuova Volkswagen T-Roc 2025 | è questo l’aspetto definitivo?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siamo ormai a pochi mesi dalla presentazione della seconda generazione dellaT-Roc. L’auto dovrebbe essere svelata ad inizio, con vendite che partiranno entro la prossima estate. Sappiamo già con certezza che il nuovo modello crescerà in dimensioni ed avrà un look molto vicino a quello dellaTiguan. Il possibile lato B dellaT-RocLaT-Roc dovrebbe allungarsi sino a circa 430 cm on un passo più lungo rispetto al modello odierno. Avremo quindi più spazio dentro e maggiore capienza per i bagagli. Dentro avremo un notevole miglioramento tecnologico con maxi schermo da 12,9 pollici per il sistema multimediale e strumentazione completamente digitale. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal filmato del canale Youtube di Mahboub 1.