Marcell Jacobs dopo la finale nei 100 metri alle Olimpiadi 2024 | Deluso ma ho dato il massimo ora penso alla staffetta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per difendere l’oro olimpico di Tokyoha dovuto correre ladei 100più veloci della storiadi Parigi. Per la prima volta tutti gli atleti hanno corso sotto i 10?, più veloci del miglior tempo stagionale che il velocista azzurro aveva fatto registrare in stagione. E si è dovuto superare, chiudendo con un ottimo 9?85 che pure lo ha tenuto lontano dal podio, in quinta posizione. «Volevo dimostrare ancora una volta che, nonostante tutte le difficoltà che si possono incontrare nella vita, è importante saper cadere e rialzarsi ogni volta», scrive ora sui social, «è quello che ho sempre fatto. Nelladi ieri sera ho fatto un’ottima partenza e ho cercato di spingere finofine. Gli altri correvano fortissimo e io hoil». Poi torna sulle difficoltà affrontate nel percorso di preparazione: «L’anno scorso è stato complesso.