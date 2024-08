Gli ultimi colpi di mercato Il Castello parla sempre più straniero Dopo Trebotic una punta francese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La terza settimana di preparazione che si apre oggi pomeriggio porterà in casa Castelfidardo le prime amichevoli vere e proprie (le due sgambate in famiglia), ma anche novità di. Per un Castelfidardo che potrebberepiù. Si attende l’ufficializzazione dell’esperto centrocampista croato Dinko, ma dovrebbe arrivare in prova anche un attaccante. In attesa mercoledì, alle 16.45, al Gabbanelli i biancoverdi ospiteranno nel primo vero test stagionale il Fabriano Cerreto (Eccellenza). Sabato altra amichevole contro il Marina, in trasferta. Due giorni fa invece si è chiuso 1-1 il test in famiglia disputato al mattinoal Gabbanelli dove mister Giuliodori ha mischiato un po’ le carte. Ha giocato anche, ma a segno sono andati Imbriola con un colpo di testa e dall’altra parte Cotugno con un tiro dal limite.