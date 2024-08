Basket 3×3 la finale olimpica maschile è tra Francia ed Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)si giocheranno la medaglia d’oronel torneodi 3×3 di Parigi. Unainaspettata a inizio torneo, tra due squadre che hanno saputo sorprendere e cancellare tutti i pronostici della scorsa settimana, in cui in pochi avrebbero pronosticato Nella prima semii neerlandesi dominano il confronto con la Lituania; il primo strappo è di Worthy de Jong, con cinque punti consecutivi da parte sua per il 7-2. I lituani faticano parecchio a creare tiri puliti grazie alla durissima difesa avversaria che provoca ben 11 palle perse, l’conquista così la primadella propria storia con un rotondo 20-9. Più combattuta la seconda semi, con i transalpini che risolvono soltanto nella pratica Lettonia.