Trump | Con me alla Casa Bianca nel 2028 gli uomini non parteciperanno agli sport femminili

(Di domenica 4 agosto 2024) Donalddal palco di Atlanta durante un comizio verso le elezioni presidenziali ha sfruttato il caos che si è creato a Parigi per attaccare la sua avversaria Kamala Harris. “Ciò che sta avendo luogo alle Olimpiadi di Parigi arriverà in America, quando ospiteremo le Olimpiadi di Los Angeles. Con me, però, glinon”, afferma l’ex presidente degli Stati Uniti, che poi fa riferimento proprio al match tra Angela Carini e l’algerin Khelif. “Una campionessa italiana si è scontrata sul ring con una persona trans, un bravo pugile uomo. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo”, rilanciando così la fake news andata virale nei giorni scorsi.