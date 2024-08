Parigi 2024 atletica | Furlani e Fantini in finale avanza Simonelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Mattinata nel complesso positiva per l’azzurra alle Olimpiadi di. Nelle batterie dei 110 m ostacoli arriva la qualificazione alle semidi Lorenzo, secondo a pari merito nella sua batteria con il giapponese Izumiya (13.27) mentre c’è da registrare subito la grande prova di Holloway, per un soffio sopra i 13? (13.01). Missione compiuta anche per Mattia, innel salto in lungo maschile. Il classe 2005 trova l’8.01 nella prima prova (la qualificazione diretta arrivava con 8.15) e non riesce a superarsi nel secondo salto (7.95) prima di concludere con un nullo. Passaggio del turno però mai in discussione e sesta misura complessiva, in testa c’è sempre il greco Tentoglou (8.32). “Sono contentissimo perché la qualificazione non era assolutamente scontata. E’ la mia prima Olimpiade e sono in