Olimpiadi Parigi 2024 Day 9 Diretta Gare Domenica 4 Agosto Discovery+ Eurosport e Rai2

(Di domenica 4 agosto 2024)con tante ambizioni di medaglia per l'Italia ()). È, soprattutto, il giorno della finale dei 100 metri. Marcell Jacobs e Chituru Ali saranno prima impegnati alle 20 nelle semifinali, poi l'eventuale finale alle 21.50. Nella giornata dell'atletica leggera debutteranno - tra gli altri - anche Simonelli nei 110 ostacoli e Furlani nel salto in lungo. L'appuntamento con la storia, però, è nel tennis dove Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia dell'oro nel doppio femminile contro le russe Andreeva/Shnaider. Una vittoria regalerebbe a Errani il Career Golden Slam. Poi le ultimedel nuoto, con Gregorio Paltrinieri a caccia di una medaglia nei 1500 stile, entrato in finale con il secondo crono.