Maltempo e disagi lungo le strade

(Di domenica 4 agosto 2024) La tanto attesa pioggia dagli agricoltori è arrivata nel pomeriggio di ieri, ma in alcune zone ha causatoe danni dalla fascia costiera fino all’immediato entroterra, perché accompagnata da forti raffiche di vento. Partiamo daiche hanno tenuto impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco. Chiusa per qualche ora la strada provinciale che dalla statale Adriatica di zona Ragnola sale a Monteprandone, dove oltre alle ramaglie, è caduto anche un albero che i pompieri hanno dovuto rimuovere facendolo a pezzi. Operazioni che hanno richiesto la chiusura della strada per opera della polizia locale e l’immediata segnalazione sui social da parte del sindaco Sergio Loggi. A San Benedetto un grosso ramo è caduto su un’auto in sostavia Clara Maffei, parallela almare Marconi, danneggiandola, mentre nell’abitato cittadino il vento ha divelto una tettoia in via Laberinto.