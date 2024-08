Julio Velasco su Italia-Turchia | Me l’aspettavo più difficile | soffrire ma non subire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) L’ha travolto lacon un perentorio 3-0 nella fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno letteralmente travolto le Campionesse d’Europa, tramortendole in lungo e in largo grazie a una prestazione tecnica decisamente sopra le righe. Anna Danesi e compagne non hanno concesso respiro alla corazzata di coach Daniele Santarelli e dell’opposto Melissa Vargas, incamerando il terzo successo consecutivo ai Giochi e il primo posto nel girone. Il CTha analizzato la prestazione della sua squadra attraverso i canali federali: “Io mi aspettavo una partita più, sono sincero. Oggi ci è andato tutto bene e ci godiamo il 3-0 che onestamente non credevo arrivasse in questo modo, perché laè una squadra molto forte, che adesso magari ha qualche problema, però non la vorrei ritrovare nel torneo.