Italicus Mattarella | Matrice neofascista Parte significativa della stagione stragista dell’estrema destra italiana

(Di domenica 4 agosto 2024) Una “strage dimenticata”, senza nessun colpevole. Ma il presidenteRepubblica, Sergio, ricorda con un messaggio i 50 anni dell’attentato al treno, che provocò 12 morti e 48 feriti con parole forti e non equivocabili parlando di “fascista” e ricordando un eroico ferroviere. “Cinquant’anni fa la strategia terroristica che mirava a destabilizzare la Repubblica colpì il trenoa San Benedetto Val di Sambro, seminando morte e dolore. Era un convoglio diretto in Germania, affollato di viaggiatori, molti dei quali migranti che tornavano al lavoro. Undici passeggeri morirono nell’incendio che seguì l’esplosione. La dodicesima vittima fu un ferroviere, Silver Sirotti, medaglia d’oro al valor civile per il suo eroismo: perse la vita salvandone molte altre.