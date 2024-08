Il Bruscello ’rilegge’ Lisistrata Saranno coinvolte 200 persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Fate l’amore non fate la guerra. Chi non lavora non fa l’amore. Dalle contestazioni di Berkeley, nel ’65, al trionfo sanremese della coppia Celentano-Claudia Mori (1970), queste frasi sono entrate nel linguaggio per "fotografare", in chiave un po’ farsesca, gli effetti della vita sociale sull’armonia dei partner. "Ma chissà che entrambe le espressioni non siano citazioni, magari inconsapevoli, delladi Aristofane, la commedia del 411 a.C. in cui le donne escogitano uno sciopero del sesso ad oltranza fino a che gli uomini, impegnati in continue guerre che insanguinavano la Grecia classica, non decidano di dichiarare la pace". L’arguta osservazione è di Franco Romani, direttore artistico deldi Montepulciano, che come sempre aggiunge così una punta di curiosità allo spettacolo che sta per essere rappresentato.