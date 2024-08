Highlights Cobolli-Shelton 4-6 7-5 6-3 semifinale Atp Washington 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Glidi Flaviovs Ben, sfida valevole per ladell’Atp di. L’azzurro vince in rimonta in poco più di 2 ore contro la testa di serie numero 2 del tabellone, spuntandola con il risultato di 4-6 7-5 6-3 e per la prima volta in carriera è in una finale del circuito maggiore. Grande partita del romano che, anche in caso di sconfitta nell’atto conclusivo contro Korda, balzerà al numero 33 delle classifiche mondiali migliorando il suo attuale best ranking di 48. Neli punti più belli dell’incontro.4-6 7-5 6-3,Atp) SportFace.