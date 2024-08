Angela Carini spunta retroscena agghiacciante | cosa ha fatto davvero sul ring

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 agosto 2024)continua a rimanere sotto i riflettori dopo il match olimpico con l’algerina Imane Khelif:il video dal passato. I Giochi Olimpici continuano ad intrattenere milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo, ma specialmente in Italia, a tenere banco negli ultimi giorni, è la questione legata al ritiro didopo appena 40 secondi, durante il match con l’algerina Imane Khelif.il video di un precedente (Foto: ANSA / CIRO FUSCO) – cityrumors.itUn colpo subito e la decisione di ritirarsi dall’incontro, abbandonando, di, la corsa alla medaglia per la boxe femminile dei pesi welter. “Un pugno mi hatroppo male e dunque ho detto basta” ha spiegato, ancora in lacrime, dopo essersi accasciata sulpiangendo.