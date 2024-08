Voglio dirvi questa cosa su di lui E Alessia di Temptation Island fa a pezzi Lino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024), non si arrestano indiscrezioni e rivelazioni dei protagonisti diultima, seguitissima edizione. Se ne parla più che mai ora che sono tutti tornati alle loro vite e sui social. Due su tutti,. La coppia è ormai ex dopo 4 anni insieme: il secondo falò di confronto, voluto da lui, si è concluso con una rottura, confermata poi anche nelle interviste successive. Lui ha iniziato a frequentare la single Maika ma dalle ultime voci la storia sarebbe già finita. Ma ha anche continuato a parlare di, perché la curiosità dei fan resta comunque fortissima sul rapporto con la sua ex. Per questo motivoha deciso di saziarla rispondendo alle domande dei follower attraverso il box di Instagram. Leggi anche: “È cambiato di nuovo tutto”.