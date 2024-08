Consumi d’acqua Italia la più idroesigente d’Europa | 40 miliardi di metri cubi l’anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Inogni 100 litri di acqua immessa nella rete per usi civili ne arrivano all’utente poco meno di 58; gli altri 42 (pari a un valore assoluto di 3,4di) si perdono lungo la rete idrica che in molte parti del Paese e’ datata e in cattivo stato di salute. Da dire che i nostriidrici totali sono notevoli, ammontano a 40dial. E’ quanto comunica l’ufficio studi della Cgia, secondo il quale siamo il Paese piu’ “idroesigente”; seguono a distanza la Spagna (poco piu’ di 30di) e la Francia (quasi 27di). Sia in agricoltura che nell’industria siamo il Paese che registra iidrici piu’ elevati in UE.