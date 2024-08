Taranto dopo le dimissioni di Giove scatta l’effetto domino | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ore concitate in casa. La notizia del disimpegno immediato su tutti i fronti da parte del presidentesta creando un vero e proprio effetto. Anche l’allenatore Ezio Capuano, nonostante abbia un contratto per altri due anni starebbe pensando alle. LediTutto è partito con un comunicato nel quale si dava conto dellecon effetto immediato di Massimo. “Con grandissimo malessere e grandissima delusione mi spiace comunicare a tutti i tifosi che la mia missione, la mia carica e il mio attaccamento al nostro amatosi concludono definitivamente in data odierna, con disimpegno totale al club. Questa dolorosa decisione nasce esclusivamente per la vicenda dei Giochi del Mediterraneo e precisamente la ristrutturazione dello Stadio Erasmo Iacovone“. La smobilitazione è partita dunque e coinvolge anche i giocatori.