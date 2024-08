Spagna Francia e Argentina nei quarti di finale maschili delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 09:05:12 Il web non parla d’altro: Sono ididella partita di calcio maschile alle, con otto squadre in gara per aggiudicarsi una medaglia a Parigi 2024. I padroni di casa dellaaffronteranno l’in uno spettacolare incontro, mentre laaffronterà il Giappone, il Marocco si scontrerà con gli Stati Uniti e l’Egitto affronterà il Paraguay. Diamo un’occhiata ai suggerimenti che secondo noi offrono valore (tutte le probabilità sono corrette alle 8 del mattino del 2 agosto 2024) Marocco contro USA Gli Stati Uniti hanno raggiunto ididel campionato olimpico di calcio maschile per la prima volta in 24 anni, dopo una fase a gironi di successo che li ha visti arrivare secondi dietro lanel Gruppo A, dopo le vittorie su Nuova Zelanda e Guinea.