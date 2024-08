Piromane notturno torna a colpire | sesto raid in 2 mesi e a fuoco due auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lugo (Ravenna), 2 agosto 2024 - A Lugo, dopo una trentina di giorni di cosiddetta calma apparente, ilto a. Lo ha fatto la notte scorsa intorno alle 2.30, appiccando un incendio che ha distrutto due Fiat ‘Panda’ parcheggiate a lato della centrale in via Risorgimento. Sul posto Vigili dele forze dell’ordine. Si tratta addirittura delregistratosi in città in appena due, per un totale di 16andate a. Il primo episodio si verificò in piazzale Tiziano nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, quando a essere distrutte dalle fiamme furono quattroparcheggiate. Due notti dopo un secondo rogo era divampato in vicolo Giaccari, riducendo a una carcassa tre, arrecando danni sia a una quarta vettura, sia al portone di ingresso ed al cancello di un’abitazione, nonché alle vetrine di un ex magazzino ora chiuso.