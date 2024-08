Morto nella notte Massimo Cotto il commovente addio della compagna | Tu mi hai salvata io non ci sono riuscita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giornalismo e mondomusica italiana in lutto per la scomparsa di: voce di Virgin Radio, se n'è andatoa 62 anni. Era ricoverato da inizio luglio in seguito a un malore. "Questaci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio - si legge in un post su Facebook - la sua (seconda) casa, a dirvelo, perchéera uno di noi.era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue intervistemagistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all'ascolto. Nel 2012 è entrato a fare partefamiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di ROCK BAZAR e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in ROCK AND TALK con Dr.