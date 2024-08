Lotteria occhio allo spam | a volte si nasconde lì

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 agosto 2024), alla dea bendata piace un sacco burlarsi dei giocatori. Si è nascosta in un luogo impensabile, che fatica è stata trovarla. La fortuna sinei luoghi più impensabili. E lo sa bene una donna nel Michigan, la cui storia, nei giorni scorsi, ha lasciato a bocca aperta il mondo intero. Tanti giocatori avrebbero voluto essere al suo posto, ma tant’è: è la dea bendata a decidere chi meriti un suo bacio e chi, invece, sia destinato ad attenderla invano per sempre. La dea bendata siva in un luogo segreto – Ilveggente.itLa donna di cui sopra l’ha trovata, questa fortuna, ma in un modo alquanto insolito. Un bel giorno, qualche tempo fa, aveva deciso di giocare a una delle tante lotterie del Michigan, la celebre Big Cash.