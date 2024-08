Italia | la passione di un uomo per le arti marziali cinesi 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Yantai, 02 ago – (Xinhua) – Matteo Buffa, unno appassionato di Kung Fu, ha dedicato quasi 30 anni della sua vita alla padronanza delle. Il 43enne insegnante di storia e filosofia ha intrapreso il suo viaggio di Kung Fu nel 1996, che gli ha acceso una profondaper la cultura cinese. Il suo amore per il Kung Fu si e’ esteso alla moglie e alla figlia, rendendoli una devota “famiglia del Kung Fu”. “Ho iniziato a imparare lein una scuola locale della mia citta’. Sentivo che era essenziale immergermi nella cultura, cosi’ ho deciso di visitare la Cina”, ha affermato Buffa. Negli ultimi 20 anni, l’ha viaggiato in Cina numerose volte, approfondendo il suo apprezzamento per la lingua, il cibo, la medicina, la filosofia e vari aspetti culturali.