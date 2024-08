Chi è Keri Russell le rivelazioni sulla Disney

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Citando il programma americano “Mickey Mouse Club” diChannel, automaticamente si pensa ai volti noti di Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. I tre cantanti hanno militato, da bambini, nel cast del programma e i loro primi passi nel mondo dello spettacolo hanno avuto inizio proprio lì. Pochi, invece, ricordando la presenza di, accanto a loro. Eppure, anche l’attrice era presente nello show per bambini. Ma, come ha evidenziato e ammesso lei stessa per prima, era sicuramente quella “con meno talento di tutti”.e l’esperienza nel cast di “Mickey Mouse Club” L’esperienza dinel programma per bambini è durata tre anni. Ma è proprio grazie a questa sua partecipazione che riesce a fare il suo esordio al cinema con il film “Tesoro, mi si è allargato il ragazzino”, uscito nel 1992.