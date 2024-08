Carlos Augusto | Io sto bene ora altre due amichevoli! Gruppo forte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024), impiegato titolare nella quarta amichevole estiva Pisa-Inter in campo oggi alle 19:30 e terminata sul punteggio di 1-1, su Inter TV ha analizzato la sfida. IL COMMENTO – È finita 1-1 la quarta amichevole dell’Inter nella pre-season 2024/25. Contro il Pisa i nerazzurri hanno trovato il gol del pareggio all’ultimo secondo grazie alla rete di Bisseck. Questo il commento didopo la sfida: «Sappiamo che l’inizio di stagione serve per mettere minuti nelle gambe. Dobbiamo cercare di starefisicamente. È stata una buona gara, ma dobbiamo approfittare meglio delle situazioni che ci capitano, dobbiamo migliorarci sempre». Starefisicamente, ora testa a dueLA CONDIZIONE –parla della sua condizione fisica: «Stoe lavoro per aiutare sempre la squadra in ogni gara, adesso abbiamoduee speriamo di fare