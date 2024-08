Calcio calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari quarti di finale 2 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Archiviata la fase a gironi con il passaggio del turno di tutte le favorite, quest’si comincia a fare davvero sul serio con ididel torneo olimpico dimaschile ai Giochi di. Il tabellone a eliminazione diretta si apre con quattro partite che promettono scintille, in cui verranno definite le semifinaliste ancora in lizza per le medaglie. Si parte alle ore 15.00 sul terreno di gioco del Parc des Princes nella capitale francese con Marocco-USA, mentre l’altro match di questa metà di tabellone è previsto a Lione tra Giappone e Spagna (ore 17.00). A Marsiglia (ore 19.00) si sfidano invece le rivelazioni Paraguay ed Egitto per un posto in semicontro la vincente del confronto stellare tra la Francia padrona di casa e l’Argentina, in programma a Bordeaux dalle ore 21.00.