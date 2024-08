VIDEO Musica popolare e buon cibo | a Ceppaloni è festa con la Sagra della Porziuncola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La magia dell’estate ceppalonese si rinnova anche quest’anno con ladei Fusilli e del Formaggio Pecorino, un evento che celebra a pieno la tradizione gastronomica locale. La manizione, organizzata dalla Pro Loco ‘Ing. Pino Di Donato’ di, guidata dal presidente Michele Iacicco, e dai suoi numerosi volontari, ha preso il via ieri sera e si protrarrà fino al prossimo 3 agosto, garantendo un’esperienza culinaria ele di rilievo per cittadini e visitatori. “Siamo davvero soddisfatti, per noi è un piacere ospitare così tante persone – ha detto Iacicco -. Quest’anno abbiamo aumentato i posti a sedere e, per agevolare l’arrivo dei visitatori, abbiamo istituito un servizio navetta”.