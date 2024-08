Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)DEL 1 AGOSTOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZEDOVE SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCENDIO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONEE POCO PIU AVANTI SONO 3 I KM CI CODA QUESTA VOLTA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA ORIVIETO E ATTIGLIANO IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA CIRCONE SUL NODO DIRALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ATERMINI. RITARDI FINO A 40 MIN. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral