Scommessa d’agosto La Riviera vuole il record Presenze oltre 75 milioni

(Di giovedì 1 agosto 2024) Spadazzi Un giugno tra luci e ombre. Un luglio decisamente più positivo, grazie al meteo. E se in questo mese il tempo non farà brutti scherzi, laromagnola punta a superare i 7,5dituristiche (pernottamenti) negli hotel ad agosto. I conti poi, come sempre, si faranno alla fine. Ma gli operatori possono finalmente sorridere, dopo che la stagione era partita in salita. Anche se ancora non ci sono dati ufficiali, è lo stesso assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, ad ammettere che "giugno è stato un mese difficile, a causa soprattutto del meteo incerto. Ma ha pesato anche il calo del mercato interno: le famiglie italiane hanno meno capacità di spesa e quindi meno soldi per le vacanze". Anche un anno fa giugno era stato complicato. La Romagna era stata colpita al cuore dall’alluvione di maggio.