(Di giovedì 1 agosto 2024) Migliaia di persone stanno partecipando aaidi Ismail, il capo politico di Hamas ucciso in un raid che ha colpito l’edificio dei pasadaran dove si trovava nella capitaleiana. Il feretro viene portato in processione. La cerimonia è iniziata con il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il funzionario di Hamas Khalil al-Hayya che hanno parlato alla. La Guida Suprema della Repubblica islamica, Ali, hatodi. Dopo la preghiera didurante una cerimonia presso l’università di, è iniziata la processione funebre verso piazza Azadi, a cui partecipano molti cittadini oltre che funzionari politici, militari e di governoiani, riferisce Irna. L’agenzia pubblica video in cui si vedono sfilare migliaia di persone, tra cui molte che sventolano la bandiera della Palestina.