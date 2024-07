Ucraina Mosca avvia la terza fase delle esercitazioni nucleari | coinvolti anche i battaglioni dell’Operazione speciale Mezzi nordcoreani avvistati al fronte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 31 luglio 2024 - La Russia mostra i muscoli all'ndo lasuesull'uso di armitattiche,che vedrà impiegatiZ dell'Operazione, fa sapere il ministero della Difesa russo in un comunicato, "questaprevede l'addestramento dei sistemi missilistici Iskander-M e di vari aerei".