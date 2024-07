Olimpiadi di Parigi 2024 lotta libera | arriva il pass per Emanuela Liuzzi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio, a pochi giorni dalle gare di, alledi, ilper l’atleta azzurra. La Nazionale Italiana avrà tre Azzurri sulle materassine della Champ-de-Mars Arena, grazie a un processo di riallocazione. Lagareggerà nei 50 kg. Insieme a lei a, ci saranno anche Frank Chamizo (74 kg) e Aurora Russo (57 kg). Le gare nella specialità dellasi svolgeranno dal 5 all’11 agosto. Foto United World Wrestling da.coni.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.