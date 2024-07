Montecitorio question time con i ministri Salvini e Calderone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 31 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative, anche di carattere normativo, in relazione ai criteri di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla luce della situazione abitativa nelle periferie milanesi (Foti – FDI). La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira, risponderà a interrogazioni sulle iniziative normative volte a consentire alle imprese edili, in presenza di eventi meteorologici avversi, una maggiore flessibilità nel ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria in territori di montagna (Manes – Misto-Min.Ling.