LIVE Italia-USA 2-9 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | ultimo quarto di partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.08 Traversa di Avegno. 6.09 Tiro di Viacava parato. 7.30 Ancora gol di Steffens, tiro in superiorità numerica,-Usa 2-9. 7.55 Inizia l’di, palla all’. Finisce il terzo-Usa 2-8. 1.57 Doppia espulsione per l’(contestata). 3.10 Ancora Banchelli decisiva. 4.25 Tiro di Cocchiere parato. 5.49 Gol di Steffens, sfruttata l’espulsione di Bianconi,-Usa 2-8. 6.55 Gol di Musselman, tiro in superiorità numerica,-Usa 2-7. 7.29 Palo di Bettini. 7.55 Inizia il terzo, palla all’. Finisce il secondo-Usa 2-6. 0.02 Palo di Bianconi. 1.39 Gol di Gilchrist, ancora una superiorità numerica sfruttata,-Usa 2-6. 2.56 Gol di Roemer, difesa azzurra troppo statica,-Usa 2-5. 3.51 Tiro di Roemer bloccato. 4.