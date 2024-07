I tagli capelli medi più desiderabili e desiderati del 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Chic e facili da gestire. Isono sempre i più gettonati e la prova è nell’inarrestabile successo del bob. L’ultima in ordine cronologico a cedere al suo fascino è stata Jessica Biel, con un caschetto nostalgia. Ma il fan club del caschetto vanta una ben nutrita (e celebre) schiera di ammiratrici. In fondo non c’è da meravigliarsi. Tra caschetto corto, bob e lob, ci sono talmente tante variazioni sul tema che prima o poi si trova una scusa per dichiarare imperituro amore a questo haircut. Eppure tra ici sono tantissime opzioni ancora troppo poco esplorate. Trovare uno diche sia elegante, versatile e permetta una transizione stagionale – dal caldo al freddo e viceversa – senza colpo ferire è l’obiettivo che ci si prefigge ogni anno.