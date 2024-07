Huw Edwards si dichiara colpevole di pedofilia | trovate foto di 13enni ma anche di un bimbo di 7 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Huw, ex conduttore storico della Bbc, si ètodi essere stato in possesso di immagini pedopornografiche, ammettendo di averne 41 su WhatsApp, di cui sette del tipo più grave. La Corte di Westminster ha stabilito che i reati sono stati commessi tra dicembre 2020 e agosto 2021.è stato rilasciato su cauzione e comparirà davanti al Tribunale di Westminster il 16 settembre. Il Tribunale ha appreso che il 62enneera stato coinvolto in una chat online con un uomo adulto su WhatsApp tra dicembre 2020 e agosto 2021, che gli aveva inviato 377 immagini sessuali, di cui 41 di bambini. La maggior parte di queste, 36, sono state inviate nell’arco di due mesi. Il 2 febbraio 2021 l’uomo ha chiesto se ciò che stava inviando fosse relativi a soggetti troppo giovani: come risposta,gli ha detto di non inviare immagini di minorenni.